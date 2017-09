Liefhebbers van fotografie met een voorliefde voor het koningshuis kunnen binnenkort hun hart ophalen. De organisatie Young in Prison veilt 7 oktober een gigantisch portret van koningin Máxima, gemaakt door Koos Breukel. De opbrengst gaat naar creatieve projecten in jeugdgevangenissen.

Het portret van drie bij twee meter is een van de topstukken van de YiPArt Fotoveiling in Paradiso Noord in Amsterdam. Oranjegezinde kunstliefhebbers die het niet al te breed hebben, komen ook aan hun trekken. Zij kunnen de foto’s in de aanloop naar de veiling gratis bezichtigen in het art’otel amsterdam.

De NGO Young in Prison helpt jeugdgedetineerden zich persoonlijk te ontwikkelen door middel van creatieve programma’s. De organisatie heeft projecten lopen in Nederland, Colombia, Kenia, Malawi en Zuid-Afrika.