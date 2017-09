De zonnebril die Meghan Markle maandag droeg toen ze voor het eerst samen in het openbaar verscheen met haar vriend prins Harry, is niet aan te slepen. Het bedrijf achter de bril, Finlay & Co’s, verdiende in een paar dagen tijd meer dan 25.000 pond (bijna 28.500 euro).

Mede-oprichter David Lochhead spreekt in The Scottish Sun over een “ongekende” run op de brillen. “Het heeft ons volledig verrast. Op het gebied van onlineverkoop en het aantal hits op de website hebben we nog nooit zoiets gezien”, zegt hij. De website lag er zelfs een tijdje uit vanwege de vele bezoekers.

“We hebben sinds maandagavond voor meer dan 25.000 pond aan brillen verkocht”, gaat Lochhead verder. “Dit is buitengewoon. Het lijkt erop dat mensen elk detail van haar outfit willen weten en ook willen hebben.”

Mode-icoon

Leden van het Britse koninklijke huis zijn al vaker mode-iconen gebleken. Eerder was er al grote vraag naar bijvoorbeeld de kleren van prins George en prinses Charlotte, de kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine.

Meghan en Harry lieten zich maandag voor het eerst zien tijdens de derde dag van de Invictus Games in Toronto. De twee hebben sinds vorig jaar een relatie.