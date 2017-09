De Thai krijgen een week langer om nog afscheid te nemen van hun vorig jaar overleden geliefde koning Bhumibol. Dat gebeurt op verzoek van koning Vajiralongkorn, zo maakte de Bangkok Post bekend. Zaterdag zou de laatste dag zijn dat het publiek in de troonzaal van het Grand Palace eer kon bewijzen aan de vorst, maar de laatste mogelijkheid is nu op 5 oktober. Zo’n 10 miljoen Thai hebben het paleis al bezocht.

Het paleis en de op het terrein gelegen tempel van de Smaragden Boeddha, voor toeristen behorend tot de grootste trekpleisters van Bangkok, gaan dan ook dicht voor bezoekers tot na de crematie van de koning eind oktober.

De crematie vindt plaats op 26 oktober in een speciaal daarvoor gebouwd crematorium op Sanam Luang, het grote koninklijk veld naast het paleis. De plechtigheden echter nemen meerdere dagen in beslag en beginnen op 25 oktober. In de hoofdstad worden miljoenen rouwenden verwacht en in het hele land worden duizenden extra bussen ingezet voor vervoer naar Bangkok.