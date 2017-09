SCHEVENINGEN – Prinses Christina is vrijdagavond in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen aanwezig bij het jubileumconcert van het naar haar vernoemde Prinses Christina Concours, dat vijftig jaar bestaat. Tijdens het concert treedt een aantal eerdere winnaars van het concours op, samen met het Residentie-orkest. De Nederlandse componist Max Knigge schreef speciaal voor vier jonge prijswinnaars een nieuw werk.

Het Prinses Christina Concours heeft als doel alle kinderen en jongeren in Nederland kennis te laten maken met muziek, en wil dat ze worden gestimuleerd en ondersteund om hun muzikale talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Jaarlijks worden er wedstrijden gehouden, waar de jeugd tussen twaalf en negentien jaar haar muzikale vaardigheden kan tonen.

Prinses Christina (70), die zelf een muzikale opleiding heeft, is sinds 1990 naamgeefster van het in 1967 begonnen concours. ”Ik werd gevraagd en vond het een eer. Inhoudelijk ben ik niet heel nauw bij de koers betrokken, maar ik heb over de jaren wel wat projecten voor laureaten georganiseerd. Zo nodig ik een aantal van hen uit jaarlijks een concert te geven in mijn huis in Italië”, vertelde ze aan de vooravond van het feest in een interview met NRC over haar betrokkenheid.

Ze bekende wel eens haar twijfels te hebben over het competitieve element van het concours, waarvan ze meestal de finale bijwoont. Maar de jongeren blijken het zelf wel te waarderen, aldus de prinses. ”En dát vind ik dan weer ontzettend goed. Dat ze uitblinken in wat ze doen, daarvan genieten en zich er niet voor schamen. We leven toch een beetje in een zesjescultuur en veel kinderen, zeker in de concoursleeftijd van twaalf tot en met negentien jaar, zijn bang voor excelleren want je zult maar voor nerd worden uitgemaakt. Maar ik denk dat het wél goed is om je hoofd boven het maaiveld uit te steken en jezelf te tonen in je unieke talent.”