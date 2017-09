BANGKOK – Televisiekijkers in Thailand gaan een saaie maand tegemoet. De junta heeft televisiezenders opdracht gegeven in oktober geen amusementsprogramma’s uit te zenden. Dit in verband met de eerste verjaardag van het overlijden van koning Bhumibol op 13 oktober en zijn crematie dertien dagen later, op 26 oktober.

De zenders moeten niet alleen hun programmering aanpassen – alleen serieuze programma’s en documentaires over de overleden koning – maar ook het kleurenpalet. Vrolijke kleuren moeten worden uitgefilterd en liefst ziet de regering dat vanaf zondag tot vlak voor de crematie alles in zwart-wit wordt uitgezonden.

De aanwijzingen gelden ook het uitzenden van reclameboodschappen. Die moeten achterwege blijven of worden aangepast. Condoleanceberichten en eerbetonen aan de koning door bedrijven zijn wel toegestaan.

De opdracht is ook gericht aan nieuwsmedia en geldt eveneens voor internet, waar alles eveneens in het teken moet staan van de koning.