Victoria in roze in strijd tegen borstkanker

STOCKHOLM – Het Zweedse hof heeft vrijdag een nieuwe foto vrijgegeven van kroonprinses Victoria om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker.

In de maand oktober voert het Zweedse kankerfonds actie om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte en om kennis erover te verspreiden. De kroonprinses is al negen jaar beschermvrouw van deze stichting.

Victoria is op de foto gekleed in het roze, naar het wereldwijd aangenomen symbool van de borstkankermaand: het roze strikje oftewel de ‘pink ribbon’. In Nederland is er ook een Pink Ribbon-stichting die aandacht vraagt voor de strijd tegen borstkanker.