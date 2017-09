RIVALTA DI GAZZOLA – De prinsen Carlos en Jaime en hun echtgenotes besluiten zaterdagavond in het sprookjesachtige middeleeuwse kasteel ‘Castello di Rivalta’ hun jaarlijkse bezoek aan de historische hertogdommen Parma en Piacenza. In het kasteel, in vroegere jaren populair bij de Britse prinses Margaret als vakantieverblijf, werd een benefietgaladiner en hertogelijk bal gehouden ten bate van de goede doelen die de familie Bourbon-Parma en de aloude dynastieke ridderorden ondersteunen.

,,Dat is hard nodig want hoewel dit een rijk gebied lijkt, leven hier toch zestigduizend mensen onder de armoedegrens”, vertelde prins Carlos, die titulair hertog is van Parma en Piancenza. De naamgevende hertogdommen van de deze tak van de koninklijke familie van Spanje verloren in de negentiende eeuw hun onafhankelijkheid bij de eenwording van Italië, maar de titels zijn blijven bestaan en worden ook door de Italiaanse republiek erkend. Bij zijn staatsbezoek aan Nederland in 2012 had de voorlaatste Italiaanse president Giorgio Napolitano ook een onderhoud met prins Carlos.

De gala-avond in kasteel volgde op een drukke dag in de provinciehoofdstad Piacenza, waar in het Palazzo Farnese onderscheidingen werden uitgereikt, een boek over de ‘Real casa di Borbone Parma’ in ontvangst werd genomen, en met de leden van de ridderorde een mis werd bijgewoond in de San Sisto-kerk. Carlos en prinses Annemarie namen dit jaar voor een aantal van de activiteiten ook hun twee oudste kinderen, de prinsessen Luisa Irene en Cecilia Maria, mee.

,,Dit jaar hebben ze hun officiële debuut gemaakt”, aldus Carlos, die hen ook twee nieuwe titels uit de voorraadkist van het Huis Bourbon-Parma gaf, respectievelijk markiezin van Castell’Arquato en gravin van Berceto. ,,Die titels worden van generatie op generatie doorgegeven”, aldus de hertog, al worden de toevoegingen bijvoorbeeld door de Hoge Raad van Adel in Nederland – waar de familie de Bourbon de Parme staat ingeschreven – niet erkend. Maar in Castell’Arquato en Berceto is dat geen belemmering de titels te verwelkomen.