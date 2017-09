THIMPHU – Koning Jigme Khesar van Bhutan heeft zaterdag in het Lingkana paleis in Thimphu vertegenwoordigers ontvangen van de hindoe-gemeenschap in het boeddhistische koninkrijk. Dit ter gelegenheid van het vijftiendaagse hindoe-feest Dashain of Durga Puja, waarmee de godin Durga wordt geëerd.

De koning gaf de vertegenwoordigers uit de zestig gewogs – een groep dorpen – uit het zuidelijke deel van het land, persoonlijk een ‘tikka’. Dat is een rode streep of stip op het voorhoofd, die geldt als offer aan de godin. De tikka symboliseert daarnaast vrede, voorspoed en geluk. Het symbool, ook wel bindi genoemd, is gemaakt van een mengsel van rijstkorrels, wrongel en vermiljoenrood poeder, en wordt ook door ouders op het voorhoofd van kun kinderen gewreven.

Dashain is sinds 1980 ook in Bhutan een nationale feestdag en de plechtigheid in het paleis werd ook bijgewoond door premier Dasho Tshering Tobgay en andere leden van de regering, zo maakte het paleis zaterdag bekend.