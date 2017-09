OSS – In het Museum Jan Cunen in Oss is de nieuwe portretfoto van Koningin Máxima onthuld. De foto werd op 18 april 2017 genomen door Erwin Olaf. Dat gebeurde ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander.

De foto is te zien in het museum in Oss. Het portret heeft een plekje gekregen in de tentoonstelling Vrouwen van Oranje – Portretten van vijf koninginnen. Daarin worden foto’s en kunstwerken getoond van de vijf Nederlandse vorstinnen. Naast Máxima zijn dat Beatrix, Juliana, Wilhelmina en Emma. De expositie maakt deel uit van een grotere tentoonstelling onder de naam Powervrouwen.

Vanaf zondag kan het publiek in het Museum Jan Cunen terecht om het portret van Erwin Olaf en de andere kunstwerken en portretten te bewonderen. De tentoonstelling duurt tot 14 januari van het volgend jaar.