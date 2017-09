TORONTO – Prins Harry heeft hoog bezoek gekregen tijdens ‘zijn’ Invictus Games in Toronto. De voormalige Amerikaanse president Barack Obama bezocht samen met voormalig vice-president Joe Biden en diens vrouw Jill het sportevenement voor oud-militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt.

Obama en Biden keken met Harry naar de rolstoelbasketbalwedstrijd van het Amerikaanse team tegen de Fransen. Na afloop bezochten ze het Amerikaanse team, zo is te zien op een filmpje dat Kensington Palace twitterde.

Prins Harry mag al jaren rekenen op de warme belangstelling van de Obama’s voor de spelen voor gehandicapte veteranen, die hij in 2013 bedacht. Vorig jaar, toen de Invictus Games in Orlando werden gehouden, kreeg de prins voorafgaand aan de spelen een videoboodschap van president Obama en zijn vrouw Michelle. De toenmalige First Lady sprak ook tijdens de opening van het evenement. Een jaar eerder bezochten Michelle Obama en Jill Biden het sportevenement dat toen in het Amerikaanse Fort Belvoir werd gehouden.