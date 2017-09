CASTELL’ARQUATO – Prins Carlos heeft zaterdagmorgen een gepland bezoek aan het kleine pittoreske middeleeuwse Italiaanse plaatsje Castell’Arquato moeten afzeggen omdat hij zich ziek voelde. Carlos zou met zijn vijfjarige dochter prinses Luisa Irene naar het gemeentehuis gaan voor een ontmoeting met ‘sindaco’ Ivano Rocchetta, de burgemeester.

Dit omdat Carlos als hoofd van het koninklijk- en hertogelijk Huis Bourbon-Parma vrijdag aan Luisa de titel van ‘markiezin van Castell’Arquato’ had verleend. Dat gebeurde tijdens een vrolijke en intieme plechtigheid in de Steccata-basiliek in Parma, in aanwezigheid van de burgemeester en de leden van de ridderorden van Parma en Piacenza.

Prinses Luisa ging nu aan de hand van haar moeder prinses Annemarie naar het 4700 inwoners tellende kunst- en wijndorp, halverwege Parma en Piacenza. De verwachting was dat Carlos later zaterdag genoeg zou zijn opgeknapt om in Piacenza deel te nemen aan de activiteiten van de ridderorden in het Palazzo Farnese, en de mis in de San Sisto-kerk.