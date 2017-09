BANGKOK – De Thaise junta denkt 70.000 manschappen, politie en burgerpersoneel in te zetten om de crematieplechtigheid voor de vorig jaar overleden koning Bhumibol in goede banen te leiden. De regering verwacht dat zo’n 250.000 Thai zullen proberen zo dicht mogelijk bij Sanam Luang te komen, het koninklijk veld naast het Grand Palace in Bangkok waar de plechtigheden van 25 tot en met 29 oktober plaatsvinden.

De veiligheidsmaatregelen zullen streng zijn, zo liet een regeringswoordvoerder weten, aldus de krant The Nation zaterdag. In het hele land en op verschillende plaatsen in Bangkok worden replica’s gebouwd van het speciaal gebouwde crematorium. Thai die niet op Sanam Luang terecht kunnen, kunnen daar eer bewijzen aan de overleden koning en sandelhouten bloemen plaatsen.

De wijk rond het koninklijk paleis wordt afgesloten, en het openbaar vervoer in de hoofdstad is op de dag van de eigenlijke crematie, 26 oktober, gratis.