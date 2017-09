HILVERSUM – Er blijkt maar weinig interesse voor de nieuwe staatsieportretten van koning Willem-Alexander. Dat meldt de NOS. Uit cijfers die werden opgevraagd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat er in de afgelopen vier jaar slechts 55 stuks zijn verkocht.

Er zijn een aantal redenen waardoor de portretten niet worden aangekocht. Zo lieten veel gemeenten lokale kunstenaars een portret van de koning maken. Sommigen verbonden daar zelf een wedstrijd aan. Ook wordt het jammer gevonden dat koningin Máxima ontbreekt.

De staatsieportretten kosten in het grootste formaat ongeveer 1000 euro. Ze zijn in de achterliggende jaren euro aangeschaft door twintig overheidsorganisaties, elf bedrijven, twee organisaties in de kunstsector en een school.