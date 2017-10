OSS – “Er waren heel veel oh’s en ah’s.” Dat zei woordvoerder Carly Manders van het Museum Jan Cunen over de nieuwe portretfoto die Erwin Olaf heeft gemaakt van koningin Máxima. De foto is op zondag in het museum in Oss voor het eerst te zien voor het publiek.

Volgens Manders was het een drukte van belang in het museum. Daar begon de tentoonstellingenreeks Powervrouwen. Daartoe behoort ook de expositie Vrouwen van Oranje – Portretten van vijf koninginnen. Veel van de bezoekers waren speciaal naar dat onderdeel van de tentoonstelling gekomen.

Zaterdag werd het nieuwe portret van Máxima officieel onthuld in aanwezigheid van Erwin Olaf. De Rijksvoorlichtingsdienst gaf de foto toen ook vrij, samen met foto’s van de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariana. Ook die zijn genomen door Olaf.

Boek

Het fotoportret van Máxima is niet alleen in Oss te zien, maar staat ook in een speciaal boek dat vanwege de expositie is uitgegeven. Dat boek is ook in het museumwinkeltje te koop. “Aan het begin van de ochtend zag ik nog grote stapels, maar die zie ik nu niet meer”, liet Manders weten op de vraag of het boekwerk veel werd verkocht.

De tentoonstelling Powervrouwen, met daarin de expositie van foto’s en kunstwerken over de vijf Nederlandse vorstinnen, is tot en met 14 januari te zien.