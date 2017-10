LONDEN – Koningin Elizabeth was eerder dit jaar ‘not amused’ dat premier Theresa May haar misleidde over de voortgang van de onderhandeling met de Noord-Ierse nationalistische DUP over gedoogsteun aan haar Conservatieve kabinet. May vertelde de koningin dat er een ‘deal’ was, maar in werkelijkheid duurde het nog zeventien dagen alvorens de afspraken met de Democratic Unionist Party op papier stonden en van een akkoord waren voorzien.

De koningin was boos, zo meldden verschillende Britse media zondag, omdat het tevens betekende dat ze geen plannen kon maken voor een van de hoogtepunten van het jaar, de paardenraces op Royal Ascot. De Queen moest namelijk nog een troonrede uitspreken, maar zolang May niet zeker was van de steun van de Unionisten kon ze geen tekst aanleveren of voorbereidingen treffen. ,,De koningin is niet jong meer, die heeft wat minder geduld met dit soort zaken”, aldus een ingewijde tegenover de Sunday Times.

Buckingham Palace had nog een grief. De premier vergat het protocol en kondigde voor haar ambtswoning Downing Street 10 aan ‘ik heb een regering gevormd’. Dat was tegen het zere been van de koningin en het paleis. May had volgens de constitutionele regels moeten zeggen: ‘de koningin heeft mij opdracht gegeven een regering te vormen’. Tot een officiële klacht leidde het niet, maar tot enige boosheid wel.