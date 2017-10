MONACO – Prins Albert van Monaco brengt met zijn vorige maand opeens ‘opgedoken’ snor een eerbetoon aan de carabiniers van het mini-vorstendom. Deze paleiswacht is op 8 december 1817 opgericht en viert dit derhalve zijn tweede eeuwfeest. Het dragen van een snor was lange tijd gebruik onder de ceremoniële wacht voor het prinselijk paleis.

Albert treedt ook in een lange familietraditie, zo verklaart Monaco Matin de ‘moustache’ van de soeverein. Zijn vier voorgangers, de vorsten Charles III, Albert I, Louis II en Rainier III hadden hun bovenlip gestoffeerd. Wat dat betreft was Albert eigenlijk een uitzondering, dat hij in de afgelopen weken heeft gecorrigeerd.

De prins heeft zich er niet over uitgelaten. ”Het valt te bezien of de snor een lang leven is beschoren, of dat Albert hem weer afscheert”, merkte de plaatselijke krant op, naast een fotoserie waarop de groei van snor is weergegeven.