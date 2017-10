TORONTO – De Invictus Games zijn zaterdagavond afgesloten in Toronto, maar vooral de Britse pers had alleen maar aandacht voor prins Harry en Meghan Markle. Het stel was onafscheidelijk en ook de moeder van Meghan was bij de sluitingsceremonie aanwezig.

Harry en Meghan toonden zich op de derde dag van de Invicus Games voor het eerst samen in het openbaar. Zaterdag waren ze weer samen te zien en gaf Harry zijn liefje zelfs een kusje in het openbaar.

De Britse tabloids zijn echter helemaal in de ban van Doria Radlan, de moeder van Meghan. Ze was speciaal voor de sluitingsceremonie vanuit de Verenigde Staten overgekomen naar Toronto. Daily Mirror noemt dat een teken dat de relatie wel heel erg serieus begint te worden. De roddelkrant denkt zelfs al aan een verloving.

Tijdens de sluitingsceremonie trad overigens Bruce Springsteen op. Het was een spetterend einde van de Invictus Games. Het sportevenement voor oorlogsveteranen leek vooraf al de ideale gelegenheid voor Harry en Meghan om samen in de schijnwerpers te treden. Meghan woont en werkt in Toronto, terwijl Harry beschermheer en bedenker van de Invictus Games is.