AMSTERDAM – Via Twitter hebben de prinsen Bernhard en Constantijn gereageerd op de zege van Formule 1-coureur Max Verstappen in de GP van Maleisië. Na de winst van de race in Barcelona vorig jaar was dit de tweede overwinning van Verstappen in de Formule 1.

Prins Constantijn plaatste een nieuwsbericht op zijn Twittertijdlijn. Prins Bernhard, directeur en eigenaar van het racecircuit Zandvoort, stond uitgebreider stil bij de zege. “Wow, geweldige race van Max Verstappen”, twitterde hij. In dezelfde tweet feliciteerde de prins, die zelf ook fanatiek racet, de winnende coureur ook nog even met zijn verjaardag.

Zaterdag had Bernhard Verstappen al gelukgewenst met zijn twintigste verjaardag. Dat deed hij in een tweet waarbij hij een foto van hemzelf en de jarige coureur had geplaatst.

Als eigenaar van het Zandvoortse circuit hoopt Bernhard na jaren weer eens een Formule 1-race naar Nederland te halen. Eind vorig jaar zette de prins een foto op Instagram waarop te zien is hoe hij met de toenmalige F1-baas Bernie Ecclestone in gesprek is. Bernhard zette onder de foto de hashtags #f12020 en #circuitparkzandvoort.