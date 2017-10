SEPANG – De kroonprins van de Maleisische deelstaat Johor, die op sociale media de titel en naam ‘Tunku Idris’ gebruikt, betreurt het dat na de zege van Max Verstappen een einde is gekomen aan de Grand Prix’s van Maleisië . ”En zo is het allemaal over. Vaarwel Maleisische Grand Prix. Het zijn negentien mooie jaren geweest. Hopelijk keer je weer een keer terug”, schreef hij op Instagram bij een foto van het winnaarspodium op het circuit in Sepang.

Kroonprins Ismail Idris is sinds augustus de zwager van de Nederlander Dennis Verbaas, die onder de naam Dennis Muhammad Abdullah huwde met zijn zus prinses Aminah. De ‘Tunku Mahkota’, zoals de Maleise titel van de toekomstige sultan van Johor luidt, is een fervent auto-enthousiast, heeft zelf een hele verzameling supersnelle wagens, en liet zich eerder in de week op het circuit fotograferen bij de tent van Max Verstappen.

De kroonprins had zijn ongenoegen over het verdwijnen van de Maleisische Grand Prix al eerder kenbaar gemaakt. Hij vond het kwalijk dat Maleisië de plek op de internationale racekalender zo maar opgaf. Gelukkig voor de autogekke prins kan hij vanuit Johor Bahru zo oversteken naar Singapore, waar voorlopig nog wel een Grand Prix wordt gereden. Idris zat daar vorige maand ook op de eerste rij in een speciale loge.