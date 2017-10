OTTAWA – Koningin Elizabeth heeft sinds maandag een nieuwe vertegenwoordiger in Canada. Tijdens een plechtigheid in de Senaat is de ex-astronaut Julie Payette geïnstalleerd als de 29e gouverneur-generaal. Vorige maand had Payette op het Schotse kasteel Balmoral al een eerste kennismakingsgesprek met de koningin van Canada.

Payette (53), een van de jongste gouverneurs-generaal in de 150-jarige geschiedenis van Canada, is de opvolger van David Johnston (76), die zondag na een langere ambtstermijn dan gebruikelijk (zeven jaar) afzwaaide. Johnston had begin juli in Londen al persoonlijk afscheid genomen van koningin Elizabeth en prins Philip.

Payette deed haar aanvaardingstoespraak uit het hoofd. Zij verwelkomde ‘diversiteit’ als de kracht van Canada, en sprak over de noodzaak tot verzoening te komen met de inheemse volkeren, die zij de oorspronkelijke pioniers noemden.