PIACENZA – Het jaarlijkse bezoek van prins Carlos van Bourbon-Parma aan de voormalige hertogdommen Parma en Piacenza heeft “voor even de glorie en luister uit oude tijden doen herleven”, aldus de online krant Il Piacenza na het koninklijk bezoek. “Piacenza heeft voor één dag de pracht van het hertogdom herwonnen.”

Prins Carlos was dit weekeinde met zijn gezin en broer prins Jaime en schoonzus prinses Viktória in Piacenza, waar zijn verre voorvaderen tot 1859 de scepter zwaaiden. Daarna is Piacenza met het nabijgelegen zuster-hertogdom Parma opgeheven en opgenomen in de toen nieuw gevormde Italiaanse staat, maar de banden met de ooit regerende koninklijke familie zijn nooit geheel verbroken en de laatste jaren zelfs weer versterkt en vernieuwd.

Vandaar ook dat lokale media uitrukken wanneer ‘Duca Carlo Saverio’ (hertog Carlos Xavier) inmiddels traditioneel aan het einde van september vanuit Den Haag afreist naar Italië om daar als titulair hertog en hoofd van het Huis Bourbon-Parma tal van plechtigheden en activiteiten af te werken.

In Piacenza was dat het verlenen van onderscheidingen in de Constantijnse Orde van Sint Joris uit te reiken aan vooraanstaande of verdienstelijke ingezetenen van het voormalige hertogdom, zoals de grafelijke familie Zanardi Landi di Veano. Carlos zelf noemde de ontvangst “een warm bad”, waarop hij zich elk jaar weer verheugt.