MOSKOU – De Saudische koning Salman brengt donderdag een officieel bezoek aan Rusland. Dat is maandag tegelijkertijd in Moskou en Riyad bekendgemaakt. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Saudische vorst zo’n bezoek brengt. Tijdens de Koude Oorlog hadden beide landen helemaal geen diplomatieke betrekkingen.

Op de agenda van de koning en de Russische president Vladimir Poetin staat onder meer de ontwikkeling van de olieprijs. Rusland en Saudi-Arabië, die beide afhankelijk zijn van olie-export, werken samen om die prijs weer omhoog te krijgen en te houden.

Het bezoek komt dan ook precies een maand voordat de leden van OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, weer om de tafel gaat zitten met niet-leden als Rusland om te praten over vermindering van de productie om de prijs omhoog te stuwen.

De koning heeft daarnaast de situatie in het Midden-Oosten en de Golfregio op de agenda staan. Rusland en Saudi-Arabië staan bijvoorbeeld in zake Syrië lijnrecht tegenover elkaar. Poetin steunt president Assad en de Saudi’s geven hulp aan de opstandelingen.