Koning in gedachten bij slachtoffers Vegas

WASSENAAR – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben laten weten dat hun gedachten zijn ,,bij de getroffenen en bij allen die in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren”. De koning reageerde met deze woorden op social media op de schietpartij in Las Vegas.

“Gewetenloos geweld heeft aan tientallen mensen in Las Vegas het leven gekost”, schrijft het koningspaar. “Las Vegas rouwt. Wij voelen ons nauw met deze zo zwaar getroffen stad verbonden.”

Door de schietpartij zijn bijna zestig doden en ruim 500 gewonden gevallen. De vermoedelijke 64-jarige schutter opende vanuit een hotel het vuur op bezoekers van een country-muziekfestival.