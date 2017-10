Een week voor hun staatsbezoek aan Portugal dat 10 oktober begint, werken koning Willem-Alexander en koningin Máxima een drukke publieke agenda af in eigen land. Koning en koningin gaan daarbij bijna elke dag op pad.

Zo is koningin Máxima dinsdag in het Westland bij de tweede Koning Willem I-lezing over ondernemerschap. De voordracht wordt gehouden bij kwekerij Koppert Cress, die Máxima eerder dit jaar ook al bezocht. Een dag later gaat de koningin naar het Mauritshuis in Den Haag voor de opening van de reizende tentoonstelling ‘Tien topstukken on tour: Voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij’. Haar echtgenoot komt die dag ook in de Hofstad in actie om de nieuwbouw te openen van Eurojust, het Europees agentschap voor justitiële samenwerking.

Donderdag gaat koningin Máxima naar Amersfoort om een deel bij te wonen van het congres Gender & Gezondheid van WOMEN Inc. Daar wordt onder meer gepraat over de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling binnen gendersensitieve gezondheidszorg. Koning Willem-Alexander houdt zich in Noordwijk bezig met een ander deel van de gezondheidszorg; hij woont het jubileumsymposium van het vijftig jaar bestaande Eurotransplant bij.

Ook vrijdag gaat het koningspaar gescheiden de deur uit. Willem-Alexander reikt in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de jaarlijkse Koninklijke Schilderkunst uit. Máxima is andermaal in Amersfoort, nu voor een bezoek aan het vijfde Lerarencongres.

Deze week heeft ook Pieter van Vollenhoven een openbaar optreden. Woensdagmiddag opent hij in Uitgeest het gerestaureerde en herbestemde Fort bij Krommeniedijk in de Stelling van Amsterdam.