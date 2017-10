Prinses Laurentien ontvangt dinsdag in Sociëteit De Witte in Den Haag de oorkonde die behoort tot haar uitverkiezing door De Dikke Blauwe tot ‘invloedrijkste speler in de Nederlandse filantropie 2017-2018’. Laurentien is er verguld mee, vertelde ze maandag aan De Telegraaf. “Het voelt als een bevestiging van iets waar ik jaren heel hard aan heb gewerkt, met heel veel mensen en heel veel organisaties”.

De prinses onderscheidde zich onder meer met de oprichting van de stichting Lezen & Schrijven voor de strijd tegen laaggeletterdheid, en de ‘Missing Chapter Foundation’ dat kinderen een duidelijker stem wil geven bij maatschappelijke vraagstukken. “Iedereen telt”, aldus Laurentien, die nog een handvol andere functies heeft. Ze ziet de erkenning overigens niet als figuurlijke kroon op haar werk. “Een kroon klinkt alsof ik ermee ophoud, maar er is nog zoveel te doen. Ik kijk altijd vooruit, niet achterom.”

Vorig jaar wees De Dikke Blauwe het echtpaar Joop en Janine van den Ende nog aan als aanvoerders van de lijst met de honderd invloedrijkste spelers in de filantropie, waarbij het niet gaat om de hoeveelheid uitgegeven geld maar om het rolmodel dat wordt gespeeld bij maatschappelijke vrijgevigheid.