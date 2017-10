LONDEN – Prins William gaat op 12 oktober naar de nationale Nieuw-Zeelandse herdenkingsplechtigheid voor de Slag bij Passendale. De hertog van Cambrigde vertegenwoordigt er koningin Elizabeth, maakte Kensington Palace maandag bekend.

De nationale Nieuw-Zeelandse herdenkingsplechtigheid vindt volgende week donderdag plaats om 11.00 uur op Tyne Cot Cemetery in België. Tyne Cot Cemetery is de grootste militaire begraafplaats ter wereld en omvat 520 Nieuw-Zeelandse graven. Daarnaast zijn er ook heel wat Nieuw-Zeelandse militairen, die geen gekend graf hebben, vermeld op de New Zealand Memorial to the Missing.

De bloedige strijd om Passendale, een dorp vlakbij Ieper in de provincie West-Vlaanderen, duurde van 31 juli tot 10 november 1917. Er sneuvelden meer dan honderdduizend Britse en Duitse militairen. Afgelopen zomer werd de slag ook herdacht op de oorlogsbegraafplaats in Zonnebeke, in het bijzijn van de Britse prins Charles, prins William en zijn vrouw Catherine en de Britse premier Theresa May.

In augustus volgde een Schotse herdenking en op 26 september was een grootse Australische ceremonie waar prinses Astrid bij was. Vrijdag 6 oktober is een Duitse herdenking in Menen. Op 12 oktober is dus de Nieuw-Zeelandse plechtigheid en op 10 november een Canadese, want het waren de Canadezen die Passendale, of wat er van overbleef, uiteindelijk konden innemen.