Silvia en Madeleine samen in New York

NEW YORK – De Zweedse koningin Silvia is met jongste dochter prinses Madeleine in New York. De koningin voerde daar maandag in het gebouw van de Verenigde Naties het woord tijdens een door de World Childhood Foundation georganiseerde bijeenkomst.

Deze seminar ging over het bereiken van de door de VN-lidstaten in 2015 afgesproken zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen voor kinderen, ‘Achieving the Sustainable Development Goals for Children: Collective Actions and Innovative Solutions’. Volgens koningin Silvia zijn kinderen niet alleen degenen die profijt hebben van het realiseren van de doelen, maar staan zij ook aan de basis ervan.

Later maandag zijn Silvia en Madeleine aanwezig bij een galadiner ten behoeve van de in 1999 mede door de koningin opgerichte World Childhood Foundation. Dinsdag is er een vergadering van de internationale bestuursraad van de organisatie die opkomt voor kinderrechten.