Koningin Sonja van Noorwegen heeft zondag een keramiekexpo geopend in het Deense stadje Middelfart. De expo heeft voor Sonja een persoonlijk tintje, want het museum laat ook een werk van haar zien.

De tachtigjarige vorstin toonde zich in haar openingspraatje dankbaar voor de ruimte die het museum voor haar werk had vrijgemaakt. “Ik heb het geluk gehad voor u te mogen creëren”, tekende het Deense royaltyblad BILLED Bladet op uit de mond van Sonja.

Het was niet de eerste keer voor Sonja in het Deense museum. In het verleden volgde ze er zelf cursussen in keramiek. Die lessen was ze nog niet vergeten, want zondag bedankte ze de twee medewerkers die haar destijds inwijdden in de geheimen van aardewerk.

“U hebt mij inzicht gegeven in het keramische wezen, leerde me over kleurgebruik, het vakmanschap en alle creatieve aspecten”, zei ze volgens dagblad Fyens Stiftsidende tegen de ene oud-docent. De andere cursusleider ontving loftuitingen voor zijn “expertise en het goede advies op tijd te stoppen”.