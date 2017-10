Taminiau-expositie in Utrecht

Couturier Jan Taminiau krijgt komend voorjaar een grote expositie van zijn werk in het Centraal Museum in Utrecht. “Aan de hand van tientallen topstukken wordt de rijkdom en diepte van het werk van Taminiau getoond”, belooft het museum.

Jan Taminiau (1975, Goirle), die lof kreeg voor onder meer zijn ontwerpen voor koningin Máxima, werd al eerder geëerd: in 2014 met de Grand Seigneur, de belangrijkste Nederlandse modeprijs. Máxima draagt geregeld creaties van Taminiau, onder meer op Prinsjesdag in 2013 en 2015 en tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Ook op Koningsdag in Tilburg koos de koningin voor een donkerblauwe cape en een okerkleurige, glanzende japon van de Noord-Brabantse ontwerper.

Op de tentoonstelling komen nieuw werk, bestaande ontwerpen uit het Centraal Museum en ook van bruikleengevers. De expositie Jan Taminiau is te bezoeken van 21 april tot en met 26 augustus.