LONDEN – Aartsbisschop van Canterbury Justin Welby zou niet graag de uitvaartdienst van koningin Elizabeth leiden, mocht de Britse vorst plotseling komen te overlijden. “Ik lig er niet wakker van maar ik hoop dat ik dat niet hoef te doen”, zegt hij in een interview met het magazine GQ.

Welby verwacht dat de uitvaart van een enorme omvang zal zijn. “Wie het ook gaat doen – God wil hopelijk iemand anders – het zal enorm groot worden omdat het een publieke gebeurtenis wordt. Maar als priester denk je bij elke uitvaart aan de enorme omvang ervan.”

Toch zal de uitvaart van Elizabeth speciaal worden, denkt Welby. “Ik wil niet in detail treden omdat dit iets is waar ik niet graag over praat, maar de koningin is een buitengewoon persoon, één van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb ontmoet. Wanneer het zover is, zal het een historisch moment worden.”

Welby is als aartsbisschop van de Anglicaanse kerk vaker betrokken geweest bij het Britse koningshuis. Zo leidde hij de doopdienst van prins George, de zoon van prins William en zijn vrouw Kate.