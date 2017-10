BANDAR SERI BEGAWAN – De straten zijn schoongemaakt en versierd, de eerste buitenlandse gasten gearriveerd en de bevolking heeft de komende dagen vrij. Brunei is klaar voor een spectaculaire viering van het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah op 5 oktober. Er is onder meer een militaire parade, er komt een optocht en in het immense paleis Istana Nurul Iman is een groots galadiner.

Kritische geluiden over de steenrijke sultan, die ook dienst doet als premier, opperbevelhebber van de strijdkrachten en minister van Defensie, Buitenlandse Zaken en Financiën, zijn in het slechts 5700 vierkante kilometer grote Brunei niet te horen. Dankzij olie en gas kan de sultan de 417.000 inwoners ook een goede levensstandaard bieden, zeker in vergelijking met omringende landen. Onderwijs en gezondheidszorg bijvoorbeeld zijn gratis.

Hassanal Bolkiah, in 2013 gastheer van koningin Beatrix bij haar voorlaatste staatsbezoek, volgde op 5 oktober 1967 zijn daags daarvoor afgetreden vader Omar Ali Saifuddien III op. Brunei was op dat moment nog een Brits protectoraat, waar Maleisië en Indonesië met wie het eiland Borneo wordt gedeeld, wellustig naar keken. Brunei werd in 1984 dan ook met enige aarzeling onafhankelijkheid, bang om overlopen te worden door een van de buren.

De 71-jarige sultan is na koningin Elizabeth de langst regerende monarch ter wereld, op de voet gevolgd door sultan Qaboos van Oman, die sinds 1970 aan de macht is.