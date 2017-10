HEERENVEEN – Koningin Máxima is dinsdag 14 november in ijsstadion Thialf te vinden. Ze komt er niet om schaatsers aan te moedigen, maar ondernemers. Ze woont er een regionale bijeenkomst bij van nlgroeit, een programma van en voor ondernemers met ambitie die elkaar willen helpen om groei te realiseren.

Máxima is aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Bij Groeien in het Noorden zijn (snel) groeiende ondernemers uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe aanwezig. Doel is startende en gevestigde ondernemers te inspireren en te helpen bij het verbeteren van hun ondernemersvaardigheden.

Tijdens de bijeenkomst kunnen de ondernemers deelnemen aan rondetafelgesprekken met een Groei-ambassadeur, maar ook in gesprek gaan met organisaties die zich bezighouden met businessschools, programma’s en opleidingen gericht op de groei van de ondernemer.