MADRID – Koning Felipe VI van Spanje heeft dinsdag in een tv-toespraak scherpe kritiek geuit op de politieke leiders in Catalonië, de regio die zich van Spanje wil afscheiden. De monarch toonde zich boos en verweet hen onder andere ,,onverantwoordelijk gedrag” door een tegen de wet in een referendum te houden.

“Catalaanse leiders hebben de Spaanse wet overtreden en een totaal gebrek aan loyaliteit laten zien”, sprak Felipe. Het was de eerste keer dat de Spaanse koning reageerde op de situatie in Catalonië.

Zondag vielen honderden gewonden doordat de politie ingreep toen mensen wilden gaan stemmen bij het referendum