UTRECHT – Prinses Laurentien woont zaterdag het congres Met andere woorden bij van het Genootschap Onze Taal in het Beatrix Theater in Utrecht. De vrouw van prins Constantijn sluit de bijeenkomst af met een toespraak, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het tweejaarlijkse congres staat dit keer in het teken van woordkeuze. Radiomaker Frits Spits ontvangt de Visser-Neerlandiaprijs van het Algemeen-Nederlands Verbond voor zijn inzet voor de Nederlandse taal gedurende zijn hele carrière.

Prinses Laurentien is beschermvrouwe van het Genootschap Onze Taal. De vereniging voor taalliefhebbers is in 1931 opgericht en geeft voorlichting over het Nederlands.