KOPENHAGEN – De Deense koningin Margrethe en leden van de koninklijke familie hebben dinsdagmiddag in paleis Christiansborg de opening bijgewoond van het nieuwe parlementaire jaar. Anders dan bijvoorbeeld in Nederland, Noorwegen en Zweden, heeft het staatshoofd daarbij louter een rol als toehoorder.

Koningin Margrethe werd bij de plechtige bijeenkomst, die traditioneel plaatsvindt op de eerste dinsdag van oktober vergezeld door haar zus prinses Benedikte, het kroonprinselijk paar Frederik en Mary en jongste zoon Joachim met echtgenote Marie.

Het koninklijk gezelschap heeft een plek in de koninklijke loge op de publieke tribune, van waar de gebeurtenissen in de vergaderzaal van het in Christiansborg – buiten Denemarken bekend door de tv-serie ‘Borgen’ – zetelende Folketing (parlement) worden gevolgd.

De traditie dat in elk geval de koning(in) en troonopvolger de opening van het parlementaire jaar bijwonen, bestaat in Denemarken sinds 1966.