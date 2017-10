LUXEMBURG – Groothertog Henri van Luxemburg heeft zich dinsdag gevoegd bij de lange stoet van staatshoofden die zich tegenover de Amerikaanse president Donald Trump hebben uitgesproken over de schietpartij en het bloedbad in Las Vegas.

Het Luxemburgse hof maakte bekend dat de groothertog mede namens zijn echtgenote groothertogin Maria Teresa en het Luxemburgse volk een condoleancetelegram had gestuurd naar het Witte Huis in Washington.

“Geschokt door de tragische schietpartij in Las Vegas, willen de groothertogin en ik, samen met de bevolking van Luxemburg onze condoleances aanbieden aan u, aan de families en het Amerikaanse volk in deze tijd van lijden. Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers, hun families en vrienden, en bij iedereen die is getroffen door deze vreselijke aanval”, aldus de boodschap.

Eerder hadden onder andere koningin Elizabeth, koning Abdullah, het Nederlandse koningspaar en de emir van Koeweit al gereageerd op de gebeurtenissen in Nevada, waar bij een concert 59 mensen werden doodgeschoten en 527 concertgangers gewond raakten.