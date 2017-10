ZONNEBEKE – De Britse prins William ziet volgende week koning Filip en koningin Mathilde van België niet terug tijdens de Nieuw-Zeelandse honderdjarige herdenkingsplechtigheid voor de Slag bij Passendale bij Ieper. Prinses Astrid vertegenwoordigt het koningspaar bij de plechtigheid, maakte het Belgische hof dinsdag bekend.

De nationale Nieuw-Zeelandse herdenkingsplechtigheid vindt volgende week donderdag plaats om 11.00 uur op Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke in België. Daar werd afgelopen zomer de slag ook al herdacht in het bijzijn van de Britse prins Charles, prins William en zijn vrouw Catherine en koning Filip en koningin Mathilde. Ook was er een aparte Schotse en Australische herdenking.

Op 12 oktober wordt vooral stilgestaan bij de verliezen die Nieuw-Zeeland moest verwerken bij de bloedige strijd om Passendale in de Eerste Wereldoorlog. De slag, ook bekend als de Derde Slag om Ieper, duurde van 31 juli tot 10 november 1917.

Mijnenslag

Tyne Cot Cemetery is de grootste militaire begraafplaats ter wereld en omvat 520 Nieuw-Zeelandse graven. Naast prinses Astrid en prins William wonen ook enkele prominenten uit Nieuw-Zeeland de ceremonie bij.

Prins William en prinses Astrid woonden in juni ook al de herdenking om van de Mijnenslag van 1917 bij in het Belgische Mesen.