De vijfjarige prinses Estelle duikt op in een video van haar vader, prins Daniel. Ze weet haar sportieve vader over te halen om samen een koprol te maken in het gras.

De man van kroonprinses Victoria nam de Zweedstalige video op om aandacht te vragen voor Generation Pep of Gen Pep, een non-profit organisatie die zich op initiatief van Victoria en Daniel inzet voor een betere gezondheid van Zweedse jongeren.

Na dertig seconden komt Estelle in beeld en toont ze haar vader haar gymnastische oefeningen. Prins Daniel, voorheen personal trainer, laat zich niet kennen. Hij volgt het voorbeeld van zijn dochter op het uitgestippelde circuit en maakt eveneens een koprol.