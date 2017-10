MADRID – De Spaanse koning Felipe VI zal zijn volk dinsdagavond via de televisie toespreken en waarschijnlijk ingaan op de situatie in Catalonië. Het zal de eerste keer zijn dat de monarch zich er over uitspreekt.

De regio Catalonië wil zich afscheiden van Spanje. Felipe had dinsdag een ontmoeting met de Spaanse premier Mariano Rajoy waarin zij spraken over Catalonië. De koning begint om 21.00 uur Nederlandse tijd met zijn toespraak.