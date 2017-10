Prins Charles gaat samen met echtgenote Camilla, hertogin van Cornwall, op officieel bezoek naar Singapore, Maleisië en India. Dat heeft Clarence House, het kantoor van de prins, woensdagochtend bekendgemaakt.

Charles en Camilla reizen op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de betrekkingen tussen deze Gemenebest-landen en het Verenigd Koninkrijk te versterken. Zo wordt er in Maleisië stil gestaan bij de zestigste verjaardag van het aangaan van diplomatieke betrekkingen, in 1957 meteen na de onafhankelijkheid van dat land.

Eén land ontbreekt op de reis tussen 30 oktober en 9 november: Myanmar. Volgens ingewijden was het de bedoeling dat Charles en Camilla ook naar het voormalige Birma zouden gaan, maar de wijze waarop dat land omgaat met zijn Rohingya-minderheid is reden geweest om dit onderdeel te schrappen. Er was ook protest gerezen tegen het voornemen om naar Myanmar te gaan.