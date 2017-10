BARCELONA – Koning Felipe heeft veel kritiek over zich heen gekregen nadat hij zich dinsdagavond in spijkerharde bewoordingen had uitgelaten over de onafhankelijkheidswens van Catalonië en de daardoor ontstane crisis in Spanje. Steun was er wel van hardcore monarchisten en regeringspartij Partido Popular, die het toejuichten dat de koning de ondeelbaarheid en eenheid van Spanje nog eens had onderstreept.

De afkeuring kwam uiteraard uit Catalonië, maar ook van de linkse oppositie die hem met een knoet afbeeldde. “Als leider van een partij waarvoor vijf miljoen Spnjaarden stemden zeg ik tegen de ongekozen koning: u spreekt niet in mijn naam”, aldus Podemos-leider Pablo Iglesias. Zijn collega Miguel Urban Crespo voegde eraan toe “Voor wie het nog niet wist, de koning is deel van het probleem.”

“Geen oplossing. Geen woord over de gewonden. Geen oproep tot dialoog. Een onverantwoorde toespraak, een staatshoofd onwaardig”, twitterde burgemeester Ada Colau in een reactie op de landelijk uitgezonden toespraak, die door twaalf miljoen Spanjaarden werd bekeken maar waarvoor overigens in Catalonië weinig aandacht was. “Ben ik nu doof of klopt het dat ik de koning niet een keer het woord dialoog heb horen zeggen”, vroeg de Catalaanse journaliste Lorena Vazquez zich af.

Koning Felipe kreeg zelfs kritiek uit zijn schoonfamilie. “De koning is in Catalonië rechtsaf geslagen, extreem rechts”, twitterde een naar eigen zeggen verontwaardigde Henar Ortiz Álvarez, een immer zeer uitgesproken en kritische tante van koningin Letizia.