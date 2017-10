Koning Willem-Alexander opent woensdagmiddag in Den Haag het nieuwe onderkomen van Eurojust, de rechtsorganisatie van de Europese Unie (EU).

Het nieuwe pand aan de Johan de Wittlaan is ontworpen door architectenbureau’s Mecanoo, Royal Haskoning en DS Landscape Architects en bestaat uit opvallende aaneengeschakelde glazen panelen. In het twaalf verdiepingen tellende gebouw is plaats voor vierhonderd werkplekken.

De in 2002 opgerichte organisatie heeft tot taak de samenwerking tussen nationale autoriteiten in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit te bevorderen. In het pand komen mensen uit 31 verschillende landen te werken. Dat zijn de 28 EU-landen en nog drie andere naties.

Elk van de 28 lidstaten heeft een hoofdvertegenwoordiger in Den Haag. Deze vertegenwoordigers zijn ervaren officieren van justitie/procureurs, rechters of politiefunctionarissen. Eurojust behandelt ongeveer 2000 zaken per jaar. Er werken op dit moment zo’n 260 mensen bij de organisatie.