Koning bijgepraat over recherche Marechaussee

Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de Brigade Recherche van de Koninklijke Marechaussee. De vorst nam een kijkje in de Koningin Máximakazerne in Badhoevedorp en op Schiphol.

Willem-Alexander kreeg in de naar zijn vrouw vernoemde kazerne een rondleiding bij het Team Criminele Inrichtingen (TCI). Deze inlichtingendienst werkt bij de bestrijding van zware misdaad vaak met informanten. Bronbescherming en goede samenwerking zijn daarom van groot belang, leerde Willem-Alexander aan de hand van een casus.

De koning kreeg in dezelfde kazerne uitleg over onderzoek naar de echtheid van identiteitspapieren. In het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) lieten medewerkers hem de verschillende stadia van dergelijk onderzoek zien.

Willem-Alexander sloot zijn bezoek af op Schiphol. Op de luchthaven maakte hij kennis met het CargoHarc Team, een samenwerkingsverband van de marechaussee, FIOD en de douane dat speurt naar drugs die via vrachtvervoer het land worden binnengesmokkeld.