DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft het nieuwe gebouw geopend van Eurojust, een agentschap dat het opneemt tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Het pand staat in de internationale zone in Den Haag. In de lobby van het gebouw onthulde de koning een plaquette.

In het twaalf verdiepingen tellende gebouw zijn vierhonderd werkplekken. De nieuwbouw bestaat grotendeels uit glazen panelen.

Eurojust is in 2002 opgericht. De organisatie moet de coördinatie en samenwerking versterken tussen nationale autoriteiten in de strijd tegen terrorisme en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit waarmee de Europese Unie heeft te maken.