PHNOM PENH – Een uitgebreid ontvangstcomité heeft woensdag koning Norodom Sihamoni van Cambodja en koningin-moeder Norodom Monineath verwelkomd op de luchthaven van Phnom Penh.

Zij keerden terug van een ruim twee maanden lang verblijf in de Chinese hoofdstad Peking, dat op 23 juli was begonnen. In die periode ondergingen beiden hun inmiddels traditionele jaarlijkse medische check-ups, een gewoonte begonnen door wijlen koning Norodom Sihanouk die ook jarenlang aan een waslijst van kwalen geholpen moest worden.

China draagt de Cambodjaanse koninklijke familie een warm hart toe, en over het komen en gaan van de koning wordt uitvoerig bericht. De Chinese president heeft doorgaans ook een onderhoud met Sihamoni, die in 2004 zijn kleurrijke en vaak omstreden vader opvolgde.

Koning Sihamoni (64) werd bij aankomst in de hoofdstad begroet door de werkelijke machthebber van Cambodja, premier Hu Sen en door andere hoge functionarissen, zoals de voorzitters van Senaat en Huis van Afgevaardigden.