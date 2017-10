STAVANGER – Kroonprins Haakon is komende vrijdag aanwezig bij de opening van Eurosurf, de Europese kampioenschappen surfen in het Noorse Stavanger. De Noorse royal heeft zitting in het comité van het sportevenement.

Als lid van het uitvoerend comité heeft Haakon in de achterliggende periode veel vergaderingen over Eurosurf bijgewoond. Nu het evenement gaat beginnen wil hij dan ook niets missen van het surfspektakel.

Zo is hij komende zaterdagavond bij de openingsceremonie in Stavanger. Maar voor het zover is, gaat de prins in de voormiddag op bezoek bij de Noorse ploeg.

Ook op zondag is Haakon bij Eurosurf te vinden. De Europese kampioenschappen duren tot 16 oktober.