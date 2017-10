BANGKOK – Op de voorlaatste dag dat de Thai de laatste eer konden bewijzen aan de vorig jaar overleden koning Bhumibol vormden zich woensdag al vroeg enorme rijen voor de controleposten bij het Koninklijk Paleis in Bangkok. Donderdag is de laatste dag dat de bevolking terechtkan in de troonzaal waar de urn met de stoffelijke resten van de koning staat opgesteld.

De afgelopen dagen is er sprake van een ware stormloop, zo bevestigde het Bureau van de Koninklijke Hofhouding tegenover krant The Nation. Zondag kwamen maar liefst 90.300 mensen naar het paleis, waarbij soms negen uur moest worden gewacht om tot de troonzaal toegelaten te worden. De belangstelling was maandag (78.948) en dinsdag (88.602) niet veel minder en woensdagmorgen stonden er naar schatting al 40.000 Thai in de rij.

Volgens het Hofbureau hebben sinds vorig jaar 12,5 miljoen mensen afscheid genomen van koning Bhumibol die op 13 oktober overleed. Een vrouw die woensdag werd geïnterviewd door de Bangkok Post was al 63 keer gegaan. “Dat valt in het niets bij wat de koning voor ons heeft gedaan”, aldus Maleewan Ketkubtan. Zij is ook vastberaden de crematieplechtigheid op 26 oktober van nabij bij te wonen.