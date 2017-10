Malta herdenkt woensdag samen met prins Charles dat het 75 jaar geleden door koning George VI werd onderscheiden met het ‘George Cross’. Dit als erkenning van de bijzondere moed en weerstand van de eilandbewoners tijdens de zware bombardementen en aanvallen van nazi-Duitsland en Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Malta, destijds een Britse kolonie en voor de geallieerden een fort in het midden van de Middellandse zee, werd toen van alle kanten belaagd en er dreigde zelfs hongersnood. Het George Cross moest “getuigen van de heldhaftigheid en de toewijding die nog lang in de geschiedenis beroemd zal zijn”, aldus de verklaring van de koning.

De onderscheiding was pas twee jaar eerder ingesteld, om met name burgers te belonen die in uiterst gevaarlijke omstandigheden bijzondere moed hadden getoond. Charles is voorzitter van de vereniging van het George Cross. Malta is altijd bijzonder trots geweest op het ereteken dat na de onafhankelijkheid ook een plaats kreeg op de nationale vlag.

Toespraak

De prins van Wales blijft twee dagen op Malta. Donderdag houdt hij de belangrijkste toespraak bij de “Onze Oceaan-conferentie” en gaat hij naar de Anglicaanse kathedraal St Paul, waaraan de prins geld heeft geschonken voor de restauratie.

Charles was vier keer eerder op het eiland waar zijn ouders ook een tijdje hebben gewoond: in 1954, in 1968 en 1969 en samen met Camilla in 2015 bij de topconferentie van het Gemenebest.