Koningin Máxima was woensdagmorgen in het Mauritshuis goed bij de les. Beter in elk geval dan museumdirecteur Emilie Gordenker. Die vergat bij het openingsprogramma voor de reizende tentoonstelling Tien topstukken on tour dat Boudewijn Poelmann van de BankGiroLoterij nog een toespraakje zou houden. Gordenker nam de koningin al mee de zaal uit om de expositie te gaan bekijken toen Máxima opmerkte dat het daarvoor volgens het draaiboek nog te vroeg was. “Meneer Poelmann moet nog spreken.”

Het gezelschap ging snel terug de zaal in, tot opluchting van de directeur van de loterij die zoveel geld heeft gestoken in de aankoop van bijzondere kunstwerken voor de ‘nationale collectie’. “Ik had me er al mee verzoend dat mijn woorden nooit gehoord zouden worden”, zei hij toen iedereen weer plaats had genomen. “Ik weet niet wie je erop attent heeft gemaakt, maar ik ben blij”, voegde hij er tegen Gordenker aan toe. De baas van het Mauritshuis wees schuldbewust op haar buurvrouw, koningin Máxima. Die had goed opgelet. Poelmann dankte de koningin daarvoor.

Máxima had de tentoonstelling die de komende maanden op tournee gaat door Nederland, al geopend. De expositie is onder meer te zien in Den Haag, Leeuwarden, Eindhoven en Maastricht. Het zijn toppers van onder anderen Rembrandt, Jan Steen, Pablo Picasso en Claude Monet, die met steun van de loterij de afgelopen bijna twintig jaar zijn aangekocht. De kunstwerken komen uit de collectie van het kwartet Mauritshuis, Rijksmuseum, Van Gogh en Kröller-Möller.