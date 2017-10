KUALA KANGSAR – De koninklijke families van Maleisië en de bevolking van het sultanaat Perak hebben woensdag in het koninklijk paleis Istana Ar-Ridzuan in Ipoh afscheid genomen van kroonprinses Raja Nor Mohani. Die is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden. De begrafenis heeft aansluitend op het rouwbeklag plaatsgevonden in het koninklijk mausoleum in Kuala Kangsar.

De kroonprinses van de deelstaat in het noordwesten van Maleisië kreeg haar titel in 2014 toen in Perak een nieuwe sultan op de troon kwam, Nazrin Muizzuddin Shah (60). Die is sinds vorig jaar ook de onderkoning van heel Maleisië.

Troonopvolging in Perak gaat niet automatisch van vader op zoon, maar via een ingewikkeld systeem van aanwijzing van toekomstige opvolgers. Zodoende werd Raja Jaafar Raja Muda Musa (76), de echtgenoot van de overleden prinses, kroonprins, hoewel hij veel ouder is dan de sultan.

Bij de rouwplechtigheden was onder anderen de premier van Maleisië aanwezig, alsmede de sultana van de zuidelijke deelstaat Johor (de schoonmoeder van Nederlander Dennis Verbaas), en de sultans van Perak en Kedah en de sultana van Terengganu.